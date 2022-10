Lyt til artiklen

Man skal passe på de beskeder, man modtager på sin telefon.

Svindlere og kreative hjerner er nemlig blevet dygtigere til at få danskerne til at indtaste deres oplysninger – og stjæle deres penge.

Det er i hvert fald tilfældet for en 22-årig ung mand, der er blevet varetægtsfængslet for 100 tilfælde af sms-bedrageri. Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Han er sigtet for at svindle over falske sms’er, der ligner, at de kommer fra borgernes bank.

Sms’erne der er blevet sendt, indeholdt et falsk link til en større banks hjemmeside, hvor borgerne skulle indtaste NemID og kortoplysninger – og dermed fik svindleren adgang til borgernes kort.

Politiet advarer kraftigt mod lignende beskeder, og kommer samtidig med deres bedste råd til at undgå at blive snydt:

»Sagen viser, at svindlerne desværre er blevet dygtige til at lave noget, der ser troværdigt ud. Hvis du modtager en sms eller en mail, hvor banken beder om, at du indtaster NemID og kortoplysninger, så er det bedste råd at lade være. Kontakt i stedet banken for at undersøge, om den rent faktisk er afsender, hvilket den så vil afkræfte, da hverken banker eller myndigheder vil bede om borgernes personlige oplysninger på den måde,« oplyser vicepolitiinspektør Peter Høholt fra Københavns Politi.

Tirsdag formiddag blev den 22-årige varetægtsfængslet i 27 dage efter et grundlovsforhør i Københavns Byret.