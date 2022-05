Egentlig skulle en razzia tirsdag handle om, hvorvidt last- og varebiler overholder reglementerne på vejene. Men det er i høj grad personbiler og deres hastighed, der har vakt opsigt.

Således valgte hele 223 bilister at se stort på, at hastighedsgrænsen var sat ned til 50 km/t i det område, hvor razziaen foregik på motorvejen E45 nær Hobro.

Vel at mærke til trods for, at den fornødne skiltning var sat op efter forskrifterne, oplyser politikommissær Claus Kjær-Pedersen.

»Det er rystende. Trods det, at politi og andet personale står ved vejene, og at man så alligevel ikke accepterer at holde hastighedsbegrænsningen.«

»Jeg er meget forarget over, at folk ikke tager mere hensyn,« lyder det klar fra kommissæren, der er lederen af politiets Tungvognscenter Nord, som stod for razziaen.

Det var medarbejdere hos politiet samt Fødevare-, Motor-, Beredskabs- og Færdselsstyrelsen, der deltog i tirsdagens razzia.

Den generelle opfattelse dagen derpå er, at bilisterne i høj grad satte hastigheden ned til de 50 km/t, når man så uniformeret politi. Men så snart de var væk, blev der trykket på speederen.

Også selvom at hastighedsbegrænsningen fortsatte, ligesom der stod personale og opholdt sig langs motorvejen. Blandt andet for at vinke bilister ind til rastepladser.

»Det var primært i anden vognbane, altså yderst til venstre, at folk kørte for stærkt. Det er under ti meter fra, hvor mine folk stod.«

»Og der skal altså ikke meget til, før man må undvige, hvis man kommer kørende i høj fart. Jeg er kun interesseret i, at folk kommer sikkert hjem, så jeg forstår godt, hvis det har ikke har været rart at stå der.«

Claus Kjær-Pedersen tilføjer, at den bilist, der kørte forbi i højeste fart, kørte 88 km/t. Bilisterne blev alle blitzet af en fotovogn, der var opstillet i zonen.

I alt kan 223 bilister se frem til et bødeforlæg for at køre for stærkt i den pågældende zone. 32 får et klip, og fire får betinget frakendelser.

Politikommissæren udelukker ikke, at flere gennem retten vil forsøge at få bøden annulleret.

»Folk må gerne prøve, men der er blevet dokumenteret løbende hele dagen, og skiltningen har været i orden. Alt er under kontrol.«

Razziaens egentlig hovedfokus på last- og varebiler resulterede i 33 forseelser mod danske vognmænd og chauffører, ligesom politiet fandt 12 forseelser mod udenlandske tunge køretøjer og ni forseelser hvad angår varebiler.