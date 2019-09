Søvnløse borger i københavner-forstaden Hvidovre kunne natten til torsdag både hører store brag og se svært bevæbnet politi i aktion.

Det var betjente fra Københavns Vestegns Politi, som rykkede massivt ud til et boligområde, hvor en psykisk syg mand havde forskanset sig i sin lejlighed.

Manden løb først rundt med kniv på gaden, inden han søgte tilflugt til lejligheden.

Det skriver TV2 Lorry.

Politiet forsøgte at anholde manden, men måtte til sidst bruge lydgranater til at forvirre manden forud for anholdelsen.

En lydgranat giver et højt knald, når den bliver udløst.

Heldigvis kom ingen noget til ved episoden.

Kilder siger til tv-stationen at PETs aktionsstyrke deltog i anholdelsen.