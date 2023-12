Politiet vil onsdag tage nye midler i brug for at finde en kvinde, der har været meldt savnet i en uge.

Den 41-årige Kathrine forlod sit hjem i Bryrup tirsdag den 5. december for at besøge sine forældre, som kontaktede politiet, da hun aldrig dukkede op.

Kathrines bil er efterfølgende blevet fundet efterladt på en vej i et skovområde. Der var imidlertid intet spor af kvinden selv, skrev Lokalavisen, få dage efter at Kathrine blev meldt savnet.

Siden har både politi og organisationen 'Missing People' forsøgt at finde den 41-årige i området, men det har ikke givet pote.

Tirsdag oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til TV 2 Østjylland, at man nu vil lede efter den forsvundne kvinde med særlige hunde, der er trænet til at søge i vand.

Det skyldes, at der er flere skovsøer i det område, hvor kvindens bil er fundet.

»Vores formodning er ikke, at hun er i søen, [men] for en god ordens skyld foretager vi en eftersøgning der,« siger efterforskningsleder i Silkeborgs lokalpoliti, Peter Justesen.

Kan være blevet samlet op

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Midt- og Vestjyllands Politi, som oplyser til TV 2 Østjylland, at man først tager hundene i brug onsdag, da der er få af dem i landet. Det er et ressourcespørgsmål, lyder det.

Politiet har tidligere oplyst til mediet, at der ikke er store chancer for at finde den 41-årig i live i det eftersøgte område.

»Der, hvor vi har søgt, er chancerne minimale for at finde hende. Bliver man først våd og kold, er der ingen chance. Men der kan også være sket det, at hun er blevet samlet op og blevet fragtet hen til et sted og ikke har givet lyd fra sig,« lød det 7. december fra efterforskningsleder Peter Justesen.

Efterforskningslederen sagde i den forbindelse også, at politiet var »stoppet helt« med at lede efter kvinden i området. På daværende tidspunkt var der sne og frost, og der var risiko for, at Kathrine kunne ligge død under sneen, skrev TV 2 Østjylland.

Mediet skriver tirsdag, at politiet løbende har »revurderet efterforskningsskridtene«, som sneen er smeltet og har »ændret vilkårene«.

Der er stadig intet, der tyder på noget kriminelt, oplyser han.