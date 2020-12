I Aarhus sætter politiet kameraer op nytårsaften. De bliver pillet ned igen efter nytår.

Politiet i Aarhus vil nytårsaften sætte kameraer op ved Store Torv og på Rådhuspladsen. Kameraerne vil blandt andet blive brugt i efterforskningen af eventuelle sager om affyring af fyrværkeri mod andre.

Østjyllands Politi skriver onsdag i en pressemeddelelse, at kameraerne skal supplere en øget patruljering på de to aarhusianske pladser.

Ud over anvendelsen i muligt efterforskningsøjemed har kameraerne også en funktion i forhold til håndhævelsen af de gældende coronarestriktioner. Kameraerne skal hjælpe politiet med at vurdere, hvor mange der måtte samles på pladserne.

- Vi kommer til at holde særligt øje med, at forsamlingsforbuddet ikke bliver brudt, og at der ikke bliver affyret fyrværkeri på uforsvarlig vis. Kameraerne skal ses som et ekstra redskab i den indsats, siger chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen i en pressemeddelelse.

Kameraerne bliver sat op i løbet af nytårsaftensdag og vil blive fjernet igen efter nytår.

/ritzau/