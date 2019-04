Rasmus Paludan fra Stram Kurs havde planlagt at demonstrere i Albertslund. Demonstrationen skulle afvikles på baggrund af, at han blev idømt en betinget fængselsstraf for at have udtalt sig forhånende eller nedværdigende om sorte i Sydafrika på YouTube. Demonstrationen skulle foregå foran et hus, som tilhører forkvinden for Black Lives Matter. Anthon Unger/Ritzau Scanpix