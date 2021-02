Med trusler om vold voldtog en Brøndby-hooligan angiveligt to personer gennem en længere periode.

Det fremgår af retsbogen fra det grundlovsforhør, der blev afholdt lørdag ved Retten i Glostrup.

Her blev manden varetægtsfængslet i fire uger, fordi en dommer vurderede, at der var begrundet mistanke om, at den unge mand i en længere periode blandt andet gennem trusler om vold har udsat to personer »for forskellige former for seksuelle overgreb«.

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

Dommer Katrine B.B. Eriksen lagde blandt andet de to formodede ofres »lange og detaljerede forklaringer« sammenholdt med en forklaring fra en tredje person til grund for kendelsen, lyder det i retsbogen.

Retsmødet blev afholdt for lukkede døre, og den sigtedes advokat har ikke ønsket at oplyse til B.T., hvordan hans klient forholder sig til sigtelsen.

Der er imidlertid noget, der peger i retning af, at de to ofre, hvis forklaringer kom frem i retten lørdag, ikke er de eneste forurettede i sagen. Ifølge B.T.s oplysninger skulle manden, der igennem flere år har haft en stærk tilknytning til hooliganmiljøet på Vestegnen, have krænket endnu flere personer seksuelt.

Ofrene skulle ifølge B.T.s oplysninger primært være unge mænd.

Trues på nettet

Selvom der er nedlagt navneforbud i sagen, der forbyder at offentliggøre mandens identitet, så er han i weekenden og de seneste dage blevet udstillet med både navn og billede på de sociale medier.

I kommentarfelterne tilkendegiver flere, at de håber, der bliver gjort skade på den unge mand, ligesom der også er flere, som decideret truer hans person.

B.T. har været i kontakt med Københavns Vestegns Politi. De har siden mandag ikke ønsket at kommentere sagen, men skriver, at de er »opmærksomme på de forlydender, der er på de sociale medier i denne sag«.

Og noget kunne godt tyde på, at nogen allerede nu har forsøgt at gøre alvor af truslerne.

Fredag morgen var der nemlig et skyderi på Nykær i Brøndby, hvor en person blev anholdt. Ifølge Ekstra Bladet var det den nu sigtede mand, der blev anholdt, selv om det tilsyneladende var ham, der også var målet for de affyrede skud.

Ifølge mediet blev han i første omgang anholdt, fordi politiet ikke var klar over, hvordan sagen hang sammen.

Tidligere dømt for vold

Det er langtfra første gang, at den sigtede stifter bekendtskab med ordensmagten. I september sidste år blev han sigtet og varetægtsfængslet i 13 dage for grov vold i forbindelse med et større slagsmål mellem Brøndby- og FCK-tilhængere.

Ifølge politiet skulle den sigtede mand have kastet en barstol efter en af FCK-tilhængerne.

Han nægtede sig imidlertid skyldig og forklarede, at han rigtig nok var Brøndby-fan, og at han i øvrigt havde været i København i forbindelse med kampen mellem de to hold. På et tidspunkt blev han og andre Brøndby-fans angiveligt overfaldet af en gruppe FCK-fans, og det fik ham til i selvforsvar at kaste en barstol mod gruppen af FCK-fans.

Han hævdede, at han ikke vidste, om han ramte nogen, og at han i øvrigt var bange i øjeblikket, fordi flere af hans medians var kommet til skade.

Det vides ikke, om der endnu er faldet dom i den pågældende sag, men sikkert er det, at han i 2019 blev idømt 50 dages betinget fængsel for vold i forbindelse med en kamp på Brøndby Stadion, ligesom han i 2016 blev idømt en straf på 30 dages betinget fængsel for at have deltaget i et slagsmål eller forstyrret den offentlige ro og orden.