Midt- og Vestsjællands Politi beder offentligheden om hjælp og bringer en efterlysning af en 53-årig mand, der ikke er set siden onsdag eftermiddag.

Det oplyser politikredsen til B.T.

Manden, der hedder Sten, forlod sin bopæl i Roskilde på cykel omkring klokken 12 onsdag. Han er ikke set siden.

»Han har begyndende demens og kan godt miste orienteringen,« siger vagtchef Henrik Olesen til B.T.

Han oplyser videre, at man har fået et par henvendelser, som man er ved at undersøge. Men faktum er, at Sten ikke er fundet.

Sten beskrives som 53 år, iført gul jakke, sorte bukser og sorte sko.

Han var iført en sort cykelhjelm og sort rygsæk. Cyklen, han kørte på, er grå.

»Men han kan lige så vel være gående som på cykel. Han kan have stillet cyklen,« siger vagtchefen.

Politiet modtager oplysninger i sagen på telefon 1-1-4.