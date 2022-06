Lyt til artiklen

Det var med frygt i stemmen, at et par beboere fra Løgumkloster natten til søndag kontaktede det lokale politi.

De havde nemlig netop læst en statusopdatering fra en mandlig nabo, som bestemt ikke gav ro i maven.

Det skriver Jydske Vestkysten.

Statusopdateringen – der blev smidt på den 55-årige nabos Facebook – lød som følger:

»Der anbefales ikke at opholde sig omkring Møllevej i Løgumgårde i morgen eftermiddag, da der kan forekomme skyderier med skarpladte våben. Der bliver ikke taget hensyn til menneskeliv. Et godt råd fra en bekymret far.«

Opdateringen skabte naturligvis uro hos de nærmeste naboer, der altså ifølge ordlyden skulle være tilskuere til et større skyderi dagen efter, og af samme grund tog Syd- og Sønderjyllands Politi også henvendelsen særligt seriøst.

De fandt derfor frem til den 55-årige mand og tog fat i ham telefonisk, hvor han også blev sigtet for statusopdateringen.

Politiet kalder over for Jydske Vestkysten sagen for »mystisk«, da man ikke har fundet noget på manden, der indikerer, at han har planlagt et skyderi, og derfor ved man ikke, hvorfor statusopdateringen skulle skrives.

»Det er ikke andet end dumme trusler på Facebook, og der er ingen grund til at være nervøs for beboerne i området, fortæller Michael Karlsen, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.