Syd- og Sønderjyllands Politi gjorde sig noget af en opdagelse, da de fredag eftermiddag blev kaldt ud til husspektakler i Sønderborg-området.

»Det er manden i forholdet, der ringer. Han føler sig utryg og mener, han er blevet slået af sin kone,« siger Erik Lindholdt, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Kort efter politiet modtog anmeldelsen omkring klokken 17.00, kørte de mod hjemmet for at forsøge at få striden mellem den 55-årige mand og hans partner bilagt.

Da patruljen nåede frem til boligen, var det dog noget ganske andet end husspektakler, der fangede deres opmærksomhed.

»Betjentene bemærker, at der ligger nogle gevær under en seng,« siger Erik Lindholdt.

De besluttede sig naturligvis for at tage et nærmere kig inden for i boligen, og det skulle vise sig at være en god ide. Der var nemlig ikke kun et par gevær under sengen. Faktisk fandt betjentene intet mindre end 30 skydevåben - primært jagtgevær.

Den 55-årige beboer er en inkarneret samler, der er bare ét problem: Han har ikke våbentilladelse.

Derfor måtte Syd- og Sønderjyllands Politi forlade boligen med 30 beslaglagte våben, og det faldt bestemt ikke i god jord hos ejeren.

»Da han fandt ud af, at hans våben ville blive taget fra ham, var hans oprindelige anmeldelse pludselig en lille ting,« siger vagtchefen.

Og det at skulle sige farvel til sine våben, er nok ikke det eneste, den 55-årige mand ærgrer sig over.

Efter politiets besøg - som altså skete på mandens egen foranledning - er han nemlig blevet sigtet for overtrædelse af våbenloven.

Erik Lindholdt oplyser dog, at en jurist allerede har vurderet, at manden ikke skal fremstilles i grundlovsforhør.