Politiet har besluttet at give erstatning til otte personer i Tibetsagen.

Betjente krænkede deres ret til at ytre sig og til at forsamle sig under besøg af blandt andre Kinas præsident.

De otte har for flere år siden anlagt retssager mod Københavns Politi, og nu har politiet besluttet at efterkomme borgernes krav om erstatning. Hver får 20.000 kroner.

Tidligere har politiet ellers krævet at blive frifundet i retssagerne.

Onsdagens beslutning begrundes med den konklusion, som Tibetkommissionen nåede frem til i december.

Her blev det slået fast, at der blev givet klart ulovlige ordrer om at hindre demonstranter i at være synlige for blandt andre præsident Hu Jintao under et statsbesøg i 2012.

Politidirektør Anne Tønnes siger, at politiet siden har iværksat flere ting for at hindre gentagelser.

- I et demokrati skal politiet værne om borgernes grundlæggende rettigheder. Vi skal beskytte borgernes ytringsfrihed og sikre forsamlingsfriheden. Det har vi ikke gjort i denne sag. Vi har begået alvorlige fejl, udtaler hun.

/ritzau/