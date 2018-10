17. oktober beslaglagde bagmandspolitiet endnu en bolig i sagen om svindel for 111 millioner kroner i Socialstyrelsen, som Anna Britta Troelsgaard Nielsen er sigtet for at stå bag.

Det drejer sig om en andelslejlighed i Hvidovre og tilhører en kvinde, som er sigtet for groft hæleri i den opsigtsvækkende sag, afslører TV 2.

Overfor tv-stationen bekræfter bagmandspolitiet oplysningerne.

Kvinden, som har fået sin lejlighed beslaglagt, er beskyttet med navneforbud. Hun er ligesom to andre - en kvinde og en mand, som også er beskyttet af navneforbud - sigtet for at have fået del i de 111 millioner kroner 64-årige Anna Britta Troelsgaard Nielsen er sigtet for at have svindlet sig til igennem en periode på 16 år via sit job i Socialstyrelsen.

Bagmandspolitiet har også beslaglagt Anna Britta Troelsgaard Nielsens hjem i Hvidovre og hendes ødegård i Sverige, samt flere biler og hendes bankkonto og pensionsopsparing.

Men politiet har endnu ikke kunnet spore bare en brøkdel af de 111 millioner kroner, Anna Britta Troelsgaard Nielsen ifølge sigtelsen over 274 udbetalinger overførte til sine private konti fra Socialstyrelsens satspuljemidler. Penge som ellers var tiltænkt udsatte grupper i det danske samfund.

Underslæbet fandt sted fra 2002 til 2018.

I den løbet af den periode opbyggede Anna Britta Troelsggard Nielsen en luksustilværelse med store biler og ejendomme i tre lande. Hun sponsorerede angiveligt også dyre konkurrenceheste for datteren.

Her ses Britta Nielsens hus i Hvidovre. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Her ses Britta Nielsens hus i Hvidovre. Foto: Mads Claus Rasmussen

Og det til trods for, at Anna Britta Troelsggard Nielsen kun tjente 27.434 kroner om måneden i sit job i Socialstyrelsen. Før skat, vel at mærke.

Det svarer til 329.000 kroner om året.

Den sigtede blev bortvist fra sit job i Socialstyrelsen 25. september efter mistanke om svindel. Dagen inden blev hun meldt af hendes arbejdsgiver til politiet.

Anna Britta Troelsgaard Nielsen er nu efterlyst internationalt via Interpol.