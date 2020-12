Chefpolitiinspektøren i Østjyllands Politi er både vred og harm lige nu.

Onsdag fik politiet nemlig flere anmeldelser om, at ukendte gerningsmænd affyrede fyrværkeri efter både betjente og civile i den vestlige del af Aarhus.

Det får nu Østjyllands Politi til at reagere.

Onsdag aften blev en patruljebil beskudt med fyrværkeri, da den kørte rundt i området ved Rymarken i Aarhus Vest.

Og det er især hændelser som den, der gør chefpolitiinspektøren vred.

»Det er fuldstændig uacceptabelt, at vores betjente ikke kan få lov til at passe deres arbejde, uden at det er med livet som indsats, » udtaler Klaus Arboe i en pressemeddelelse.

Han henviser til, at straffeloven for nylig er blevet skærpet på det her område, og at straffen dermed er blevet højere.

»Det er noget, vi slår hårdt ned på,« understreger han.

En af vores patruljer blev i aftes beskudt af fyrværkeri i det vestlige Aarhus, hvorfra vi i løbet af aftenen også modtog otte anmeldelser om ulovlig brug af fyrværkeri. Derfor øger vi nu patruljeringen i området https://t.co/lrzvUynCfZ #politidk pic.twitter.com/svBJ7es3NL — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) December 17, 2020

Det lykkedes ikke politiet at finde frem til de personer, der affyrede fyrværkeri mod politiet.

Episoden får politiet til at øge patruljeringen i det vestlige Aarhus.

»I løbet af onsdag aften fik vi otte anmeldelser om, at der blev affyret fyrværkeri i det vestlige Aarhus, og at der i nogle tilfælde også blev skudt efter bygninger, biler og andre mennesker,« siger han og fortsætter:

»Det er slet ikke lovligt at fyre fyrværkeri af endnu, så nu øger vi vores tilstedeværelse i området, så vi kan få sat en stopper for den ulovlige brug af fyrværkeri,« siger chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen.

Tirsdag blev straffen for at rette fyrværkeri mod borgere, politi eller brandvæsen skærpet med en tredjedel.

Det straffes normalt med mellem 10 og 60 dages fængsel, hvis man forsætligt bringer andre i fare med fyrværkeri.

Fyrværkerisalget åbnede tirsdag i denne uge, men det er kun lovligt at fyre det af i perioden fra 27. december til og med 1. januar.