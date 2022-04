Hvis du i de kommende dage hører politiet under udrykning ofte og ser en del flere blå blink, end du plejer, så er der som udgangspunkt ingen grund til panik.

Der er nemlig stor sandsynlighed for, at der bare er tale om en øvelse.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

»Betjentene skal øve sig i at køre udrykningskørsel, og for at give betjentene de bedst mulige kompetencer, så er det nødvendigt, at der øves på det offentlige vejnet,« står der blandt andet i pressemeddelelsen.

Det er altså med andre ord ikke fordi, kriminaliteten på Fyn lige pludselig er stukket helt af, at du vil kunne høre ekstra udrykning og blå blink.

Uddannelsen kommer til at foregår på hele Fyn, men de præcise veje, som er en del af uddannelseskørslen, ønsker politiet ikke at oplyse.

Formålet med uddannelsen er at sikre, at betjentene bag rettet er i stand til at præstere, når det virkelig gælder.

»Det er vigtigt, at uddannelsen sker på strækninger, som ikke er velkendte i forvejen, fordi det giver politiets instruktører de bedste muligheder for at vurdere reaktioner og evner til at håndtere bilerne forsvarligt af hensyn til både borgernes og betjentenes sikkerhed,« afslutter politiet i pressemeddelelsen.