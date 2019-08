Tirsdagens eksplosion ved Skattestyrelsen var den ottende af slagsen i hovedstadsområdet inden for bare et halvt år, og det er markant, siger chefpolitiinspektør.

Københavns Politi har fuldt fokus på det store antal eksplosioner, som det seneste halve år har ramt hovedstaden.

Det siger chefpolitiinspektøren ved Københavns Politi, Jørgen Bergen Skov, efter en optælling fra DR har vist, at der siden 13. februar har været ikke færre end otte eksplosioner i København.

'Vi kan bekræfte, at vi p.t. efterforsker syv sager vedr. eksplosioner (den ottende efterforskes i Vestegnen, men i et tæt samarbejde med os), men af hensyn til netop efterforskningen af disse kan vi ikke kommentere på status og/eller mistænkte, ligesom vi ikke kan kommentere på, hvad der har forårsaget eksplosionerne.'

'Syv-otte eksplosioner på et halvt år er markant og noget, som har den største opmærksomhed hos politiet og i anklagemyndigheden,' lyder det i et skriftligt svar fra Jørgen Bergen Skov til B.T.

Ingen af de otte eksplosionssager er endnu opklaret, og politiet har de seneste måneder haft en særlig nedsat gruppe til at efterforske de mange eksplosioner.

Eksplosion med militær styrke

Københavns Politi har endnu ikke oplyst, hvad der har forårsaget den voldsomme eksplosion tirsdag aften, men ifølge Mick Stenkjær, leder af Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste, kan det sprængstof, der blev brugt, kun være af samme type, som anvendes i forsvaret.

»De gerningsmænd, der har været i gang hos Skattestyrelsen, har haft adgang til et såkaldt brisant sprængstof. Det er samme type sprængstof, som forsvaret bruger i dagligdagen,« siger han til Berlingske.

Han fortæller videre, at det ikke kun er i forsvaret, at den slags sprængstof bliver anvendt, men at også entreprenører bruger det, og at det eksempelvis er blevet anvendt til metrobyggeriet i København.

Sprængstoffet er efter alt at dømme blevet stjålet, mener Mick Stenkjær.

»Og hvis man fører sit regnskab efter reglerne, så vil man kunne se, hvor der mangler noget. Der er nemlig ret skrappe regler for, hvordan man skal opbevare sprængstoffer herhjemme,« siger Mick Stenkjær til Berlingske.