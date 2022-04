Sydsjællands og Lolland-Falsters politi blev i formiddags kaldt ud til et mistænkeligt dødsfald på Kalkbrænderivej i Sakskøbing, hvor en mand er fundet død.

Helt bestemt er det de såkaldte 'skæve boliger', hvor politiet har foretaget undersøgelser det meste af dagen.

Hele vejen har været spærret og der har været et massiv politiopbud på stedet. B.T.s medarbejder på stedet har forklaret, at to efterforskningsbiler og knap en snes politibiler har været på adressen.

Politiet har det meste af dagen foretaget tekniske undersøgelser på stedet og afhørt flere personer.

Den afdøde i sagen fra Sakskøbing var ikke ansat. Det oplyser politiet ifølge Ritzau omkring 19.40.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Kommunaldirektøren i Guldborgsund Kommune kalder det for en tragisk hændelse.

»Det er en meget tragisk hændelse, som vi er dybt berørt af. Vores beredskabsplan er kort tid efter trådt i kraft, sådan at der bliver taget hånd om både beboere og medarbejdere,« siger Søren Bonde, kommunaldirektør i Guldborgsund Kommune, til B.T.

Så snart efterforskningen og de tekniske undersøgelser giver mulighed for det, kan politiet fortælle mere. Men på nuværende tidspunkt kan der ikke gives yderligere oplysninger i sagen.

Manden er identificeret, og de pårørende er underrettet.

B.T. følger sagen.