Politiet har afsluttet efterforskningen af den tdiligere lokalpolitiker Per Ziedlers rolle i en række sex-orgier i Østjylland, og har fundet beviser for strafbare forhold.

»Det kan jeg bekræfte. Men det er op til anklagemyndigheden at vurdere omfanget af en tiltale samt den mulige strafferamme. Vi kan ikke sige mere om efterforskningens resultater eller alvoren i materialet til anklagemyndigheden,« siger kommunikationsrådgiver Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi til Stiften.dk.

Per Zeidler har hidtil ikke benægtet, at han har været med til at arrangere orgierne, hvor deltagerne kunne købe sig til såkaldte 'gangbangs'. Men han afviser, at han skulle have tjent penge på det - bedre kendt som rufferi.

»Da vi startede, lavede vi en cigarkasse, som vi smed nogle penge i til indkøb af forskellige ting som lagner og dynebetræk, og der skal købes gummimænd og glidecreme og sexlegetøj og alt muligt. Og hver gang er der jo også kaffe og cola og chips. Nogle gange holdt vi også arrangementer med lidt grillmad og muligheden for at få et glas vin eller en øl. Så alt imens løjerne foregik det ene sted, så kunne både kvinder og mænd også hygge sig med noget mad og drikke ind imellem alt det frække,« har han tidligere forklaret til Adresseavisen Syddjurs.

Gruppesex

Lokalpolitikeren blev i november 2017 afsløret af Aarhus Stiftstidende i at arrangere sex-orgier i et forsamlingshus, hvor deltagerne kunne købe sig til gruppesex. Det kom samtidig frem, at lokalpolitikeren bevidst var udeblevet fra et byrådsmøde for at kunne deltage i et af arrangementerne.

Hans politiske karriere stoppede den 9. november, da han som konsekvens af afsløringerne blev afsat som formand for familieudvalget i Syddjurs Kommune. Dagen efter sygemeldte han sig på ubestemt tid og forlod politik.

Efter afsløringen sigtede Østjyllands Politi ham og en anden mand for rufferi. Men ifølge Per Zeidler var det aldrig planen, at de ville gøre en forretning ud af det. Derfor mener han ikke, at han har gjort noget ulovligt, har han tidligere forklaret til Adresseavisen Syddjurs.

Mændene betalte angiveligt typisk 1.200 kr. for en time til arrangementet, hvorefter prisen steg lidt mere for yderligere timer. De kvindelige deltagere fik ifølge Per Zeidler et aftalt garantibeløb. Fik man mere ind, end man skulle bruge til at betale kvinderne og arrangements-omkostningerne, røg 20 pct. i den såkaldte 'cigarkasse'. Resten ville angiveligt også gå til kvinderne.

Per Zeidler er i dag skilt og har mistet kontakten til sine to voksne sønner. I løbet af de kommende uger vil anklagemyndigheden rejse en tiltale, og tidspunktet for en retssag vil blive fastsat. Hverken Per Ziedlers advokat eller eks-politikeren selv har endnu ønsket at kommentere den nyeste udvikling i sagen.