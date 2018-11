Den tidligere bandeleder og radiovært Nedim Yasar, som mandag aften blev skudt ned på åben gade i Københavns Nordvestkvarter, er tirsdag afgået ved døden.

Det bekræfter Københavns Politi på Twitter.

Den 31-årige mand, der i aftes blev ramt af skud, er netop afgået ved døden. Afdøde er identisk med den i medierne omtalte Nedim Yasar. De pårørende er underrettet. #politidk https://t.co/yYyMrMUf1x — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) November 20, 2018

Tirsdag var der længe tvivl om, hvorvidt Nedim Yasar var død eller i live som følge af skudattentatet.

I nyhedsudsendelsen klokken 10 hos Radio24syv - hvor Nedim Yasar arbejdede - blev det meldt ud, at deres kollega var afgået ved døden:

»Den mand, der i aftes (mandag, red.) blev ramt af skud i det københavnske Nordvestkvarter, er død af sine kvæstelser. Der er tale om Nedim Yaser. Han har tidligere været en del af bandemiljøet, men for snart fem år siden valgte han at forlade miljøet i et exitprogram,« fortalte nyhedsoplæseren, som fortsatte:

»Nedim Yaser havde i går udgivet sin bog, hvor han fortæller om sin vej ud af miljøet. Han var ved at uddanne sig til pædagog, og han var vært på programmet 'Politiradio' på 24syv.«

Herefter sagde Torben Svarrer fra Københavns Politi klokken kl. 11.45 til Ritzau, at den tidligere bandeleder og radiovært Nedim Yasar ikke var død, men fortsat i kritisk tilstand.

Kl. 12.51 kom Københavns Politi så endeligt med udmeldingen om, at den tidligere bandeleder og radiovært Nedim Yasar var død.

Skudt ned på åben gade

Politiet fik melding om skyderiet, der skete ud for Hejrevej 42 i Københavns Nordvestkvarter, mandag klokken 19.38.

Det er politiets foreløbige vurdering, at der blev afgivet mindst to skud af en person, der forlod gerningsstedet til fods. Gerningsmanden, som var iklædt mørkt tøj, kom til gerningsstedet fra Glentevej og forsvandt efterfølgende i samme retning.

Nedim Yasar blev efter skuddene bragt til hospitalet i kritisk tilstand.

Københavns Politi har tirsdag formiddag endnu ikke foretaget nogen anholdelser i sagen og søger vidner, der måtte kunne bidrage med oplysninger i anledning af sagen.

Nedim Yasar har i samarbejde med forfatter og journalist Marie Louise Toksvig netop udgivet bogen 'Rødder', der handlede om Yasars vej ud af bandemiljøet.

I et interview med Ekstra Bladet i weekenden forklarede han, hvordan han har måttet leve i skyggen, siden han valgte at deltage i et exitprogram.