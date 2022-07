Lyt til artiklen

Der blev affyret en række skud i Nordvest-kvarteret i København fredag aften, men der er ingen meldinger om, at nogen skulle være kommet til skade.

Det fortæller Jens Skovbjerg, der er central efterforskningsleder ved Københavns Politi. Anmeldelsen om skud fik politiet lidt før klokken 21.

- Vi kommer frem til stedet og finder nogle patronhylstre og kan konstatere, at der er affyret mindst ti skud, siger han.

Jens Skovbjerg vil ikke sige, hvilken type våben der menes at være brugt, om der er en formodning om en eller flere gerningsmænd, eller hvordan gerningsmanden kom til og fra stedet.

Men skuddene blev affyret på gaden, fortæller han, og en mur er blandt andet blevet ramt. Det kan politiet se ud fra nogle anslagsmærker på muren.

Lørdag formiddag er ingen anholdt i sagen.

Foto: Presse-fotos.dk

Den centrale efterforskningsleder ønsker ikke at komme ind på, hvad motivet bag skyderiet kan have været, herunder om det kunne være banderelateret.

- Det har jeg ingen kommentar til, ud over at det altid er en hypotese, når der sker skyderi i det offentlige rum, siger Jens Skovbjerg, som understreger, at der efterforskes bredt.

I forbindelse med efterforskningen på stedet har politiet talt med vidner i et forsøg på at kaste lys over, hvad der skete. Hvor mange der er blevet afhørt, og om nogen har set selve skyderiet, vil efterforskningslederen ikke komme ind på.

Han opfordrer dog folk, der har viden i sagen, til at kontakte politiet på telefon 114.