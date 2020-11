Politiet har ikke fundet noget lig i drabssag fra Frederikssund, hvor en mand blev fængslet mandag.

Nordsjællands Politi bekræfter nu, at man ikke har fundet liget af Maria From Jacobsen. En 44-årig mand blev mandag varetægtsfængslet for at have dræbt den 43-årige kvinde.

Det er vicepolitiinspektør Lau Lauritzen, der over for Ekstra Bladet bekræfter, at man ikke har fundet kvindens lig.

Da senioranklager Kenn Jørgensen mandag præsenterede Retten i Hillerød for politiets sigtelse i sagen, fremgik der ikke noget om, hvor, hvornår og hvordan Maria From Jacobsen skulle være blevet dræbt.

Og denne mystik skyldes altså delvist, at der ikke er fundet et lig.

Liget spiller normalt en betydelig rolle i efterforskningen af drabssager. Ofte kan en retsmedicinsk undersøgelse nemlig kaste lys over, hvordan personen er afgået ved døden.

For eksempel om der er tale om kvælning, skud, skarp vold, stump vold eller måske en forgiftning.

Maria From Jacobsen blev meldt savnet den 26. oktober. I politiets efterlysning lød det, at hun havde forladt sit hjem i Frederikssund i nedtrykt tilstand.

Hun havde hverken betalingskort, telefon eller computer med sig.

Hun skulle være kørt i en bil, som siden blev fundet på Bellahøj i Københavns Nordvestkvarter.

Søndag blev huset på Nialsvej i Frederikssund imidlertid afspærret, og politiet arbejde også på stedet mandag morgen.

Op ad dagen meldte Retten i Hillerød ud, at der mandag eftermiddag skulle være et retsmøde - et grundlovsforhør om manddrab. Politiet oplyste efterfølgende, at det drejede sig om Maria From Jacobsen, som man altså mener er blevet dræbt.

En mand, blev ved retsmødet fængslet. Han har en relation til kvinden og en stilling, som på grund af et navneforbud ikke må nævnes, da det vil kunne identificere ham. Han nægter sig skyldig i politiets sigtelse.

Selv om liget spiller en stor rolle i efterforskningen af drabssager, så er der flere eksempler på personer, der er dømt for drab i sager uden lig.

