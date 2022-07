Lyt til artiklen

'Vi er talstærkt og massivt tilstede ved Fields.'

Sådan skriver Københavns Politi på Twitter.

'Der er afgivet skud og flere personer er ramt. Vi arbejder på stedet,' oplyser politiet videre.

Politiet kommer også med opfordring til, at personer i Fields skal blive og afvente politiet.

'Alle andre personer skal holde sig væk fra Fields', skriver de.

Har man set, hørt eller filmet noget, så bedes man kontakte politiet ved Fields eller ved at ringe 114.

B.T. har været i kontakt med Københavns Politis presseafdeling, som supplerer med, at de er ved at få overblik over situationen, og at de melder ud, når de har flere informationer.

B.T. følger sagen.