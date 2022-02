I forbindelse med drabet på 22-årige Mia Skadhauge Stevn anholdte politiet relativt hurtigt to mænd.

Og det viser sig nu, at der også har været en tredje person anholdt i drabssagen, hvor Mia Skadhauge Stevn forsvandt efter en bytur.

Det bekræfter vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi Frank Olsen til B.T.

»Det var der tidligt i forløbet, ja,« forklarer han og fortsætter:

»Der var en umiddelbar mistanke på det tidspunkt, som vi valgte at slå til på. Vi har meget, meget konsekvent forfulgt de spor, der er dukket op lynhurtigt, og det var et af sporene, som vi valgte af forfølge med det samme,« fortæller han, men vil ikke komme nærmere ind på de konkrete omstændigheder.

Nordjyllands Politi har fortalt hele vejen igennem, at de konsekvent har forfulgt de spor, som nu dukkede op, og derfor bad man også om overvågningsvideo, billeder og øjenvidneberetninger fra den aften, hvor Mia Skadhauge Stevn forsvandt. Og her fik man hurtigt nys af at en mulig pirattaxa havde noget med Mias forsvinden.

»Jeg har hele tiden sagt, at en pirattaxa bare er en af flere hypoteser, vi har arbejdet med, og det gør vi stadigvæk. Så må vi jo se, hvad efterforskningen leder til.«

I samme forbindelse har Nordjyllands Politi undersøgt forskellige adresser i Nordjylland og på en bopæl i Flauenskjold er man fortsat til stede.

»Vi har afsluttet undersøgelserne i Dronninglund Storskov. Vi har stadig afsporet en bopæl i Flauenskjold, hvor vi også arbejder hele dagen i morgen. Det er kort og godt, fordi vi ikke er færdige med vores undersøgelser på stedet. Vi laver nogle meget grundige undersøgelser der, og det tager lang tid. Vores kriminalteknikere arbejder blandt andet på stedet.«

»Vi er der for at sikre spor. Det er bare et af flere gerningssteder, vi har undersøgt.«

Den generelle efterforskning og undersøgelserne på bopælen i Flauenskjold kommer til at foregå i en rum tid endnu. Man har derfor på ingen måde afsluttet sagen om drabet på Mia Skadhauge Stevn, fortæller vicepolitiinspektør Frank Olsen.

»Det bliver en lang, lang efterforskning. Det handler om at få kortlagt hele forløbet – før, under og efter – så vi præcis ved, hvad der skete med Mia.«