Store grupper af teenagedrenge har gennem længere tid skabt utryghed i Fælledparken i København efter mørkets frembrud.

Der er tale om grupper af op til 30 drenge, der bevidst går efter at fremkalde konflikter og slåskampe.

De overfalder, tæsker eller røver jævnaldrende, der er taget i Fælledparken for at hygge sig, skriver lokalavisen Østerbro Liv.

Mediet har flere gang den seneste tid beskrevet episoder, hvor unge, der mødes og hygger sig i den kendte park, er blevet udsat for ubehagelige oplevelser og overfald.

Eksempelvis var der flere skoleelever, der blev tæsket til blods på sidste skoledag.

Her blev en 15-årig dreng senere dømt for at have trampet jævnaldrende børn i hovedet.

Problemerne med de såkaldte 'utrygsskabende unge' bekræftes af Københavns Politi.

»Vi er bekendt med, at der i Fælledparken i nogen tid har været udfordringer med utryghedsskabende unge, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Der er eksempler på voldelige hændelser,« siger politikommissær Thomas Ahlburg, der er leder af nærpolitiet på Østerbro, til Østerbro Liv.

Han forklarer, at politiet og opsøgende teams fra Københavns Kommune løbende er til stede i parken, og at politiet har øget fokus på stedet i weekenderne.

I lokale Facebook-grupper advarer forældre andre forældre om ikke at lade deres teenagere gå i Fælledparken, fordi deres egne børn har haft dårlige oplevelser i Fælledparken.