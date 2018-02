Formodet gerningsmand bag økseangreb mod ungt par fredag og bankrøveri mandag er anholdt, bekræfter politiet.

Helsingør. Nordsjællands Politi bekræfter natten til tirsdag, at det var den eftersøgte Mohamed Abdelkader Salem Al-Tamimi, som mandag aften kort før klokken 22 blev anholdt i København.

Han er sigtet for drabsforsøg i Birkerød 17. februar og et bankrøveri i Ringsted to dage senere. Der bliver holdt grundlovsforhør tirsdag ved retten i Lyngby, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Anholdelsen af den 29-årige mand forløb uden problemer.

Hvor den mistænkte blev pågrebet fremgår ikke af meddelelsen, men ifølge DR Nyheder var det på et hotel i hovedstaden.

/ritzau/