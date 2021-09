Henover weekenden har Nordjyllands Politi efterforsket drabssagen fra Skelagergården massivt.

Fredag blev en 41-årig kvinde skudt og dræbt, og allerede lørdag blev en 52-årig mand varetagsfængslet og sigtet for drabet efter et lukket grundlovsforhør.

Nuer det kommet frem, at Nordjyllands Politi kan bekræfte, at den 52-årige mand har slået sin ekskone ihjel. Parret har to fælles børn på 6 og 8 år. Den anholdte mand har ikke samme bopæl som den dræbte kvinde, da han bor i Herning Kommune.

»Der er tale om et drab i nære relationer, og det kommer vi til at efterforske massivt i de kommende uger og måneder, så vi kan få vendt hver en sten og klarlægge alle omstændigheder før, under og efter,« siger Frank Olsen, leder af efterforskning vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Han understreger, at Nordjyllands Politi ikke har yderligere detaljer til historien nu af hensyn til den videre efterforskning.

»Det beder vi om forståelse for ikke mindst af hensyn til sagens parter,« siger vicepolitiinspektøren.



