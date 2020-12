Hvis anklagemyndigheden under Københavns Politi ikke havde snorksovet i timen, havde den 21-årige vanvidsbilist Helmi Mussa Hameed sandsynligvis ikke kørt en femårig pige ihjel på Peter Bangs Vej i Valby 28. oktober i år.

»Politiets beklagelse taler for sig selv,« siger advokat Lasse Dalberg.

»Det konkrete sagsforløb udelukker ikke, at dødsulykken kunne være undgået med en rettidig domstolsprøvelse i den tidligere sag,« siger han med henvisning til, at Helmi Mussa Hameed er tiltalt i en anden alvorlig påkørselssag, som har samlet støv i retssystemet i nu knap to år.

Som B.T. afslørede den 2. december, påkørte Helmi Mussa Hameed to unge kvinder og et barn på to år den 19. januar 2019.

De to unge kvinder – den ene er Lasse Dalbergs klient – blev livsfarligt kvæstet, da Helmi Mussa Hemeed i en VW Passat bragede ind i deres bil i det indre København - med sprit i blodet og i al for høj fart. Lasse Dalbergs klients barn slap mirakuløst fra påkørslen uden skader.

Anklageskriftet i den sag lå klar allerede i juni 2019, men sagen har endnu ikke været for retten.

Lasse Dalberg kan ikke frigøre sig fra tanken om, at den femårige pige stadig kunne være i live i dag, hvis ikke retssystemet havde været så fatalt langsommeligt.

Var den gamle sag blevet afgjort ved retten, havde Helmi Mussa Hameed ifølge Lasse Dalberg enten siddet bag tremmer den 28. oktober i år, eller også havde han forhåbentlig lært så meget af dommen, at han ikke igen havde sat sig bag rattet i påvirket tilstand.

Nu viser svar fra Københavns Politi og Københavns Byret til Ekstra Bladet, at det er anklagemyndigheden under Københavns Politi, der har kludret i det:

Ifølge Københavns Byret var den gamle sag mod Helmi Mussa Hemeed med en strafferamme på op til otte års fængsel i første omgang sat til at begynde den 17. december 2019 – altså knap et år efter påkørslen af Lasse Dalbergs klient.

Men da det viste sig, at Helmi Mussa Hameed havde flere andre uafsluttede sager om blandt bedrageri, røveri og kørsel over for rødt lys – hvilket fremgår af et tillægsanklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i – anmodede hans forsvarer om at få lagt sagerne sammen og behandlet ved samme retssag.

Det blev ifølge Københavns Politis skriftlige svar til Ekstra Bladet afvist af anklagemyndigheden og af retten.

Folk lægger blomster og mindes den femårige pige, der mistede livet efter at være blevet ramt af en mandlig flugtbilist. Gerningsstedet bliver besøgt på Peter Bangs Vej i Valby 29. oktober 2020. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Københavns Byret skulle så den 6. januar i år tage stilling til det videre forløb, og fordi det samlede sagskompleks først kunne berammes i august 2020, henvendte byretten sig til anklagemyndigheden med en besked om, at anklagemyndigheden kunne genoverveje, om sagerne skulle afgøres sammen.

Her strandede sagen på anklagemyndighedens bord.

For anklagemyndigheden fik aldrig meldt tilbage til Københavns Byret, før byretten af egen drift i november – altså 11 måneder efter byrettens henvendelse til anklagemyndigheden og efter Helmi Mussa Hameeds havde kørt den femårige pige ihjel – tvangsberammede sagen til 19. april 2021.

Anklagemyndigheden beklager forløbet.

'Anklagemyndigheden fik aldrig givet retten den ønskede tilbagemelding, hvilket er meget beklageligt. Sagen lå i stedet fortsat i retten, mens anklagemyndigheden fejlagtigt afventede, at sagen skulle blive berammet, hvilket ikke skete, før retten tvangsberammede den i november 2020’, skriver Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Forkludringen af sagen betød, at Helmi Mussa Hameed var på fri fod onsdag den 28. oktober, hvor han kørte den femårige pige ihjel på Peter Bangs Vej.

Lasse Dalberg håber, at der kommer noget godt ud af den tragiske sag.

»Jeg håber virkelig, at vi lærer noget af dette. At vi i vores retssamfund får øget fokus på vigtigheden af, at der reageres hurtigt og konsekvent på personfarlig kriminalitet. Vi skal ikke se flere tragiske tilfælde, hvor samfundet er for lang tid om at reagere, og hvor der i mellemtiden begås nye forseelser med tragiske konsekvenser,« siger han og tilføjer:

»Hvis anklagemyndighedens fejl helt eller delvis kan tilskrives travlhed på grund af manglende ressourcer, bør dette påkalde sig politisk bevågenhed.«

Retsordfører Peter Skaarup (DF) deltog i fakkeloptoget 25. november for den femårige pige, som blev dræbt 28. oktober af vanvidsbilisten Helmi Mossa Hameed.

Dansk Folkeparti har som følge af B.T’s afdækning af sagen kaldt justitsminister Nick Hækkerup i samråd om sagen.

Anklagemyndigheden under Københavns Politi har ikke yderligere kommentarer til sagen.

Helmi Mossa Hameed er i dag varetægtsfængslet. Han erkender, at han sad bag rattet i den sorte VW Passat, der kørte ind i og dræbte den femårige pige, men han nægter sig skyldig i uagtsomt manddrab.