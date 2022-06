Lyt til artiklen

Sydøstjyllands Politi leder i øjeblikket efter en ung mand på 21 år ved navn Melvin.

Han er sidst set søndag aften, hvor han forsvandt fra Korning, der ligger vest for Horsens.

Det skriver politikredsen på Twitter:

'Melvin er ikke mentalt alderssvarende, og vi frygter for, at han ikke er i stand til at tage vare på sig selv,' lyder det i efterlysningen.

Politiet formoder, at den savnede mand kan være i Horsens.

'Melvin er muligvis kørende på sin blå/gule mountainbike,' lyder det.

Det vides i øjeblikket ikke, hvilken påklædning han var iført, da han forsvandt.

Den savnede mand beskrives derudover som omkring 165 centimeter høj og spinkel af bygning.

Hvis du har set Melvin eller ved, hvor han kan være, beder politiet om, at du ringer på 114.