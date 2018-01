Natten til søndag er der blevet smadret hele 14 ruder i Kvaglund Kirke i Esbjerg. Derudover blev der smadret tre ruder i Kvaglund Bibliotek, der ligger lige ved siden af, samt en siderude i en parkeret bil, som holdt ved siden af.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

»Vi fik anmeldelsen i morges og er fortsat derude for at undersøge området,« forklarer vagtchef Ivan Gohr Jensen.

Politiet har ikke spor af gerningsmændene og har endnu ikke vidner i sagen. Derfor vil politiet meget gerne høre fra personer, som har hørt og set noget i nattens løb, der kan være relateret til episoden.

Kvaglund Kirke og Kvaglund Bibliotek ligger i Kvaglundparken, der er et af de socialt belastede kvarterer i Esbjerg. Området har tidligere været på Transportministerietis såkaldte ghetto-liste.

»Vi har ikke fundet noget derude endnu, som kan være anvendt til at smadre ruderne. Der kan være anvendt sten, som man har kastet, men det har vi ikke overblik over endnu. Vi har heller ikke nogen vidner, hvilket også er grunden til at vi efterlyser folk,« siger Ivan Gohr Jensen.

Her ses Syd- og Sønderjyllands Politis opslag på det sociale medie Twitter, hvor de beskriver hændelsen: