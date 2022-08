Lyt til artiklen

Københavns Politi beder om hjælp til at identificere to mænd.

De to mænd er mistænkt for at have begået et gaderøveri ud for Bernstorffsgade 4 i Indre By.

Gaderøveriet blev begået lørdag den 21. maj omkring klokken 02.50.

Gerningsmændene overfaldt en mand. Den ene holdt manden fast, mens den anden tog hans pung. Derudover blev manden også slået i ansigtet.

Gerningsmændene løb efter røveriet mod Københavns Hovedbanegård.

Den ene gerningsmand beskrives som:

Mand i alderen 35-45 år

165-175 centimeter høj

Kraftig af bygning

Skaldet

Mørkt fuldskæg

Talte engelsk med accent

Brun i huden

Var under røveriet iført en mørk bluse eller jakke med hætte, mørke Hummel træningsbukser med hvide Hummel-mærker langs benene samt mørke kondisko

Her ses den ene af de to formodede gerningsmænd. Foto: Københavns Politi

Den anden gerningsmand beskrives som:

Mand i alderen 35-45 år

170-180 centimeter høj

Almindelig spinkel af bygning

Talte engelsk med accent

Mørk i huden

Var under røveriet iført en lys hættetrøje fra EA7, en mørk åbenstående jakke med knapper samt lyseblå baggy jeans. Han medbragte derudover en sort pose

Her ses den anden. Foto: Københavns Politi

Hvis du kan genkende mændene eller har andre oplysninger i sagen, bedes du kontakte politiet på 114.