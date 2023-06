Østjyllands Politi beder offentligheden om hjælp til at identificere og finde en mand, der er mistænkt for tyveri i Aarhus.

Tyveriet fandt sted i en butik på M.P. Bruuns Gade i det centrale Aarhus den 14. april.

Nu offentliggør politiet derfor et billede fra butikkens overvågningsvideo af manden, som man mistænker for at have stjålet to værdifulde armbåndsure.

Manden kom ind i butikken klokken 15.17 og bad om lov til at prøve nogle af urene, og mens ekspedienten kortvarigt betjente en anden kunde, forsvandt manden.

Denne mand er mistænkt for tyveri af værdifulde ure i det centrale Aarhus i april. Foto: Foto: Overvågningsbillede Vis mere Denne mand er mistænkt for tyveri af værdifulde ure i det centrale Aarhus i april. Foto: Foto: Overvågningsbillede

Med sig i lommen havde manden to ure til en værdi af mange tusinde kroner, oplyser Østjyllands Politi.

Selvom personalet tilkaldte politiet, som var hurtigt fremme, er det ikke efterfølgende lykkedes at finde frem til gerningsmanden.

Derfor håber Østjyllands Politi, at offentliggørelsen af overvågningsbillederne kan føre til en identifikation og anholdelse af manden.

Østjyllands Politi beskriver manden således:

• Mellemøstlig af udseende

• Mørk i huden

• Ca. 180-185 cm høj, kraftig af bygning

• Sort hår og sort fuldskæg

• Hvid earpod i det ene øre

• Iført sort hue med hvid skrift i panden, grå dynejakke med sorte felter omkring skulderen, beigefarvede bukser og runde solbriller

Politiet beder alle med oplysninger i sagen om at henvende sig på 1-1-4.