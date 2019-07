Efter en massiv efterforskning af to gerningsmænd, offentliggør Nordjyllands Politi nu endnu et billede af en formodet indbrudstyv, der menes at være omrejsende kriminel fra Østeuropa.

Nordjyllands Politi frigiver billeder af en indbrudstyv, der tirsdag eftermidag brød ind i en villa i Frederikshavn, mens beboerne sad i haven.

Manden stjal en taske med et hævekort, som han efterfølgende forsøgte at hæve penge på i Ringkjøbing Landbobank.

Manden sættes samtidig i forbindelse med et indbrud hos en ældre dame i Birkelse sidste onsdag, hvor politiet efterfølgende har offentliggjort følgende billede af to mænd, som man mistænker som gerningsmændene bag.

Disse to mænd blev efterlyst 12. juli af Nordjyllands Politi med mistanke for, at de er formodede gerningsmænd bag indbrud og omrejsende kriminellef fra Østeuropa. Foto: Nordjyllands Politi Vis mere Disse to mænd blev efterlyst 12. juli af Nordjyllands Politi med mistanke for, at de er formodede gerningsmænd bag indbrud og omrejsende kriminellef fra Østeuropa. Foto: Nordjyllands Politi

Politiets mistanke retter sig angiveligt mod omrejsende kriminelle.

Og på baggrund af et nyt overvågningsbillede fra banken, så er det politiets opfattelse at gerningsmanden, der forsøger at hæve penge i banken, er identisk med en af de to mænd, som politiet efterlyste med forrige billede.

Politiet mistænker, at det er omrejsende kriminelle fra Østeuropa, og de har været efterforsket massivt.

I sagen fra Birkelse brød en eller flere herningsmænd ind hos en ældre dame i Birkelse i Vendsyssel. Her stjal tyvene hendes pung og dankort, der blev brugt til at hæve penge i pengeautomater i Aabybro, Brønderslev og Skive, ligesom det er blevet brugt i flere tøjforretninger.

'Derfor modertager vi gerne oplysninger fra campingpladser og restaurationsbranchen, hvis man har haft de afbildede personer boende som gæster,« siger Sune Myrup, der er vicepolitiinspektør hos Nordjyllands Politi, i en pressemeddelelse.

Håbet er, at nogen altså kan genkende de to mænd og kan bidrage med oplysninger, som kan hjælpe med sagens opklaring.

Hvis du har oplysninger om de mistænkte personer, skal du straks kontakte politikredsen.

Du kan kontakte Nordjyllands Politi på 114.