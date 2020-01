Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi beder fredag om hjælp til at finde ud af, hvem en uidentificeret mand, der er afgået ved døden, er.

Manden blev om formiddagen den 26. januar fundet liggende død i strandkanten ved Hummingen Strand ud for Diget 11 i Dannemare på Lolland.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Siden er det ikke lykkedes politiet at få identificeret manden - og derfor beder man nu om hjælp.

Armbånd. Lædersnor, flettet. Mærke: 'Fossil'. Foto: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Vis mere Armbånd. Lædersnor, flettet. Mærke: 'Fossil'. Foto: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Manden beskrives som værende lys i huden og europæisk af udseende.

Han er anslået til at være blevet cirka 50-60 år. Derudover var han 175 til 180 centimeter høj og kraftig af bygning.

Han havde kort, mørkt hår med et gråligt skær. Desuden var han velsoigneret og solbrun på ryggen.

Han var iført en orange trøje med skrift, mørke joggingbukser, blå Nike-kondisko og en mørk jakke med pelskant på hætten.

Ørering. Dødningehoved-vedhæng. Tekst: 'Thomas Sabo'. Foto: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Vis mere Ørering. Dødningehoved-vedhæng. Tekst: 'Thomas Sabo'. Foto: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Manden bar et armbånd samt en vielsesring på højre hånd med teksten: 'Bruni ∞ (et uendelighedstegn, red.) 7.7.17', og så havde han to øreringe i venstre øre

Politiet har ikke kendskab til savnede personer, som kan være identisk med den fundne person, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Hvis du savner en person eller har et bud på, hvem manden kan være, bedes du kontakte politiet på 114.

Alternativt kan du kontakte Sydsjællands og Lolland-Falsters Politis afdeling i Nykøbing Falster på tlf. 41328756.