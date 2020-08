Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi beder nu offentligheden om hjælp til at identificere et afdød.

Det drejer sig om en mand, som afgik ved døden for mere end et år siden.

Det er fortsat ikke lykkedes politiet at dentificere en mand, der blev ramt af et tog få hundrede meter øst for stationen i Sorø.

Dødsulykken skete mandag den 11. marts 2019 klokken 16.53, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

