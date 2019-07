Københavns Vestegns Politi beder offentligheden om hjælp til at finde en 20-årig mand, som er mistænkt for at have begået et groft overfald 15. juli i Ishøj.

Der er tale om den 20-årige K Etem Secilmis.

Han skal 15. juli klokken 23.50 have overfaldet en 19-årig mand med kniv. Den 19-årige fik flere knivstik ved overfaldet.

»Den mistænkte ved, at vi leder efter ham. Det vil være lettest for alle, at han melder sig så hurtig som muligt,« siger politikommissær Danny Ottevanger ved Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

K Etem Secilmis beskrives på følgende måde:

20 år

Tyrkisk oprindelse

Spinkel af bygning

183 cm høj

På tidspunktet for det voldelige overfald havde han 'langt tilbagestrøget hår og halvlangt mørkt skæg og var iført en sort Adidas trøje med lynlås, mørke bukser og en sort kasket', som politiet skriver.

Hvis du kender til den 20-åriges færden, så vil Københavns Vestegns Politi gerne høre fra dig.

De kan kontaktes på 43861448.