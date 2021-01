Midt- og Vestsjællands Politi har de sidste tre døgn forgæves forsøgt at finde 54-årige Niels Henrik Christian Jørgensen og hans bil.

Han forlod en adresse på Højen i Vig i Odsherred kommune om eftermiddagen lørdag 2. januar 2021.

Nu beder politiet offentligheden om hjælp til at finde manden og bilen.



Politiet var rykket ud til adressen efter en anmeldelse om, at den eftersøgte mand havde overfaldet en kvinde, som han havde en nær relation til. Det lykkedes kvinden at flygte fra adressen efter overfaldet, hvorefter hun ringede til politiet.

Sådan ser bilen ud. Vis mere Sådan ser bilen ud.

Da politiet ankom til adressen, var der opstået brand i en del af huset, og manden var væk. Han formodes at være kørt væk i sin personbil, der beskrives som en sølvgrå Ford Fiesta fra 2008.

Den har nummerpladen ZC24008.

Øverst i artiklen kan du se et foto af Niels Henrik Christian Jørgensen, dog er det cirka 10 år gammelt.

Politiet beder om hjælp til at finde denne mand. Vis mere Politiet beder om hjælp til at finde denne mand.

Hans hårfarve er i dag lidt mere grålig end hårfarven på fotoet. Han beskrives i øvrigt som cirka 170 cm høj og med kort hår.

Lørdag var han formentlig iført en hvid T-shirt og mørke bukser.

Har man oplysninger om den 54-årige Niels Henrik Christian Jørgensen og hans personbil bedes man henvende sig til Midt- og Vestsjællands Politi på tlf. 4635 1448 eller via tlf. 114