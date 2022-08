Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Politiet i Hillerslev beder offentligheden om hjælp til at finde to butikstyve i en noget usædvanlig sag.

De to tyve var på besøg i Dagli'Brugsen i den nordvestjyske by 22. august omkring klokken 19.

Her blev de fanget af overvågningskameraet, mens det fyldte en kurv helt til toppen med smør af mærket Kærgården.

I en pressemeddelelse om tyveriet skriver Midt- og Vestjyllands Politi, at de to tyve fyldte kurven, hvorefter de gik om bag en af butikkens reoler, så de var skjult for personalet.

Her fyldte de omkring 50 pakker smør ned i en rygsæk og forlod butikken.

Tyveriet fandt sted på Ballerumvej 113, hvor Dagli'Brugsen ligger i den nordvestjyske by.

For at få opklaret forbrydelsen har politiet nu offentliggjort billeder af de to gerningsmænd samt beskrivelse.

De lyder på følgende måde:

Mand A:

Mand

Ca. 20 år

Ca. 185 cm høj

Almindelig af bygning

Mørkt hår

Lys i huden

Var iført en grå Peak Performance trøje på, røde short, en sort kasket med to hvide striber foran

Havde hvide Nike sko på

Bar en rød Haglöfs taske

Den ene gerningsmand ved tyveriet. Foto: Politi Vis mere Den ene gerningsmand ved tyveriet. Foto: Politi

Mand B:

Mand

Ca. 20 år

175-180 cm høj

Almindelig af bygning

Lysebrunt hår

Lys i huden

Var iført en grøn/brun T-shirt, en sort Haglöfs vest, sorte shorts, samt en sort Nike kasket m. hvidt logo foran

Havde hvide/sorte sko på

Her ses de to tyve i fuld gang med deres udåd. Vis mere Her ses de to tyve i fuld gang med deres udåd.

Det vides ikke, hvilken retning de to personer forlod butikken i.

Men kender man noget til sagen, så vil politiet meget gerne høre nærmere.

De kan kontaktes på 114.