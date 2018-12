En måned efter et voldsomt overfald i Roskilde beder Midt- og Vestsjællands Politi nu offentligheden om hjælp.

De leder efter to personer, der formodes at stå bag to voldelige overfald den 6. november.

Den første episode skete omkring klokken 19.28, hvor de to ifølge politiet overfald en 17-årig ung mand ved Stationscentret i Roskilde.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at de efterlyste fulgte efter og råbte af den 17-årig og hans ven. De to drenge blev bange og løb til Stationscentret, hvor vennen til den 17-årige gik ind i en kiosk.

Den 17-årige ventede udenfor kiosken, hvor de to efterlyste dukkede op og udøvede vold med teenageren.

Senere overfaldt de to angiveligt en 27-årig kvinde på Eriksvej i byen. Kvinden blev spurgt, om hun havde jointpapir, men da hun afviste med henvisning til, at det var ulovligt, tog de to fat i kvinden og nikkede hende en skalle.

Kvinden faldt ned på jorden, hvor de to efterlyste hældte vin udover kvinden.

Politiet har efterforsket sagerne og fundet frem til, at der er en sammenhæng i de to sager og efterlyser nu de mistænkte. Oplysninger i sagen bedes givet til Midt- og Vestsjællands Politi, Lokal Efterforskning i Roskilde, på tlf: 46 35 14 48 eller via nærmeste politi på tlf. 114.