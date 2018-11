Fem dage har den 47-årige Klaus Tang Andersen fra Holstebro nu været forsvundet.

Mandag bad Midt- og Vestjyllands Politi første gang om hjælp til at finde den forsvundne mand. Onsdag offentliggør politikredsen nu nye oplysninger i sagen i håbet om at finde frem til ham.

De nye oplysninger tyder på, at Klaus Tang Andersen sidst har befundet sig i trekanten mellem Mejdal, Tvis og Mejrup i udkanten af Holstebro. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse onsdag morgen.

'Politiet beder borgere i området holde øje og tjekke udhuse, garager og skure,' lyder opfordringen fra politikredsen.

I forsøget på at finde ham har politiet tirsdag både søgt i området med patruljer, hunde og helikopter. Desværre uden resultat.

'Politiet kan ikke udelukke, at han i mellemtiden er søgt til et nyt sted, men politiets oplysninger gør det sandsynligt, at han befinder sig i det sydøstlige opland til Holstebro,' skriver politiet i pressemeddelelsen, som fortsætter:

'Politiet er fortsat af den opfattelse, at han kan have brug for hjælp og beder derfor alle borgere i det område holde særligt udkig efter ham.'

Klaus Tang Andersen forlod Regionshospitalet i Herning den 2. november - og siden har ingen set ham.

Vi savner fortsat 47-årige Klaus, der kan have brug for hjælp. Vi beder derfor borgere i området mellem Mejdal, Tvis og Mejrup ved #Holstebro holde særligt udkig og tjekke udhuse, garager og skure. Ring 114 med info #politidk https://t.co/H8S4R8HwF8 — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) November 7, 2018

Det var det, der mandag fik politiet til at efterlyse ham med navn og billede i håb om, at det ville føre til henvendelser, der kunne bringe politiet på sporet af ham.

I en pressemeddelelse beskrives den forsvundne mand som:

- 180 centimeter høj.

- Kort gråt hår.

- Almindelig af bygning.

Han var iført en sort jakke, cowboybukser og kondisko, da han sidst blev set.

Borgere, der har set Klaus Tang Andersen eller har oplysninger om, hvor han befinder sig, bedes kontakte politiet på telefon 114.