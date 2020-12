En mand mistede lørdag aften livet, efter han var blevet påkørt af et tog.

Siden har politiet arbejdet med at få manden identificeret, men det er endnu ikke lykkedes. Derfor har man nu udsendt et signalement af manden i håb om, at det kan føre til, at man kan finde frem til hans identitet.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Det var lørdag aften, politiet rykkede ud til området omkring Skanderborgvej i Viby, efter en person var blevet påkørt af et tog:

'Intet tyder på, at der er sket noget kriminelt, og vi arbejder lige nu på at fastslå vedkommendes identitet,' oplyste politiet i den forbindelse på Twitter.

Tirsdag oplyser politikredsen, at man endnu ikke har kunnet identificere manden.

Ifølge det udsendte signalement er der tale om en mand på omkring 30 til 35 år. Han beskrives som værende 178-180 centimeter høj, kraftig af bygning og med karseklippet hår og skægstubbe.

Han har et ar i øjenbrynet.

Da tragedien skete, bar han en mørkeblå jakke, en grå hættetrøje, mørke træningsbukser og sorte kondisko.

Hvis du har oplysninger, der kan hjælpe politiet i sagen, bedes du ringe til 114.