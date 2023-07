Politiet i Midt- og Vestsjælland beder fredag offentligheden om hjælp til at finde frem til en mand i forbindelse med flere indbrud.

Han mistænkes for at stå bag indbrud i Havdrup og i Ølby ved Køge. Og en række andre forsøg på samme.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Her kan man videre læse, at den efterlyste mand er blevet fanget på overvågning flere steder.

Og det er på baggrund af det, politiet mistænker ham for at stå bag en række indbrud.

Manden på billedet beskrives på følgende måde:

'Mand, lys i huden, 20-30 år, 170-180 cm høj, spinkel til almindelig af bygning, lyst, kort hår, og den dag iført sort hættetrøje med røde snore og rødt mærke på venstre ærme, mørke shorts og sorte sko med hvid sål.'

Årsagen til, at politiet nu går ud med billede, er, at de endnu ikke har haft held til at identificere ham ud fra overvågning og spor på gerningssteder.

Derfor vil politiet meget gerne høre nærmere fra folk, der kan hjælpe efterforskningen yderligere.

'Borgere, der måtte være i besiddelse af overvågningsmateriale af samme mand, men som ikke har kontaktet politiet med en anmeldelse, må gerne henvende sig med videomaterialet samt en anmeldelse, såfremt der måtte være mistanke om et indbruds- eller tyveriforsøg.'

Har man oplysninger, der kan hjælpe politiet, vil de meget gerne høre nærmere. Det kan ske på 114 eller på 4635 1448.