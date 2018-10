Politiet leder i øjeblikket efter en mand på 53 år, som tirsdag eftermiddag forlod sin kærestes hjem i den sønderjyske by Hammelev vest for Haderslev.

Siden er manden - Kim Juhl Andersen - ikke blevet set.

»Vi har ikke noget nyt i sagen. Vi leder stadig efter ham,« fortæller vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Henrik Sønderskov, onsdag morgen til B.T.

Manden forlod sin kærestes hjem tirsdag formiddag.

Vi efterlyser den 53 årige Kim Juhl Andersen, der i formiddags er gået fra en adresse i Hammelev, Han beskrives som : 178 cm, muskuløs/kraftig af bygning, gråbrunt karseklippet hår, iført sort t-shirt, sort fleecejakke, blå jeans og sorte sko. #politidk pic.twitter.com/IHGwGuzYAj — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) October 16, 2018

»Vi ved ikke, hvorfor han forlod stedet,« oplyser Henrik Sønderskov.

Politiet ledte efter den forsvundne mand med hunde tirsdag, men man har ikke nogen formodning om, hvor han kan være taget hen.

»Vi starter eftersøgningen op igen nu her. Vi stoppede her i nat med at søge med hunde, og så skal vi her til morgen lægge en ny plan for, hvordan vi skal fortsætte eftersøgningen,« forklarer vagtchefen.

Manden beskrives som 178 centimeter høj, muskuløs/kraftig af bygning og med gråbrunt, karseklippet hår. Han var iført en sort t-shirt, sort fleecejakke, blå jeans og sorte sko, da han forsvandt.

Hvis du ved noget om, hvor han kan befinde sig, så ring til politiet på 114.