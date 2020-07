I forsøget på at opklare en række indbrud beder Københavns Vestegns Politi nu offentligheden om hjælp.

'Kender du disse mænd?' spørger politikredsen således i en pressemeddelelse, de har sendt ud tirsdag.

Heri finder man både videoer og billeder af de efterlyste samt beskrivelser af de indbrud, som man mistænker dem for at stå bag.

For to af mændene gælder det, at politiet formoder, at de står bag en række indbrud begået i Hvidovre og Brøndby.

Fra indbruddet på Sædemarksvej i Brøndby.

Sammen er de blevet fanget af et overvågningskamera natten til 8. juli på Sædemarksvej i Brøndby.

På videoen kan man se de to mænd, som skiftevis bærer en rygsæk med Adidas-logo, og politiet håber altså, at nogen kan genkende dem.

Derudover offentliggør Københavns Vestegns Politi også en video fra et villaindbrud begået på Grønbækvej i Hvidovre.

Her er en mand, der går søgende rundt, blevet opsnappet på video klokken 01.50 søndag 12. juli.

Fra indbruddet på Grønbækvej i Hvidovre.

Politikredsens indbrudsgruppe mener, at der kan være tale om samme person på de to videoer.

»Vi efterforsker i øjeblikket en række indbrud i Hvidovre og Brøndby i den seneste tid og vil gerne have identificeret de to mænd eller kende deres opholdssted,« siger politikommissær Andreas Mollerup i pressemeddelelsen.

Heri lyder det desuden, at man skal være opmærksom på, at de farvenuancer, der fremgår af materialet ikke nødvendigvis er retvisende.

Skulle man alligevel kunne identificere de formodede indbrudstyve, bedes man kontakte politiet på 43 86 14 48.