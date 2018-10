Politiet beder nu offentligheden om hjælp til at identificere en mand, der overfaldt en 21-årig på rutebilstationen i Randers.

Overfaldet skete den 7. oktober i år, hvor den efterlyste mand gik amok på den 21-årige mand og tildelte ham adskillige slag i ansigtet.

Den 21-årige mand har forklaret til politiet, at han lige var stået af bussen, da han observerede en mand, der gik rundt og råbte, virkede aggressiv og slog ud mod biler, der kom kørende ud fra p-pladsen.

Kort efter kom manden gående i retning mod den 21-årige og råbte noget til ham, som han ikke rigtig hørte, da han havde høretelefoner med musik i i ørene.

Da han tog dem ud, råbte manden, at han skulle give ham sin lighter. Da den 21-årige svarede, at han ikke havde nogen lighter, råbte manden skældsord efter ham og kaldte ham blandt andet racist.

Den 21-årige sagde, at det ikke havde noget med racisme at gøre og bad i øvrigt manden om at tale pænt til ham.

Det gjorde manden så vred, at han gav den 21-årige to knytnæveslag i ansigtet.

Herefter forsøgte den 21-årige at flygte, men fik yderligere to slag i baghovedet, så han faldt om på fortovet og slog kæben i asfalten.

Flere vidner ilede til stedet og fik gerningsmanden til at tage flugten til en nærliggende Føtex.

Politiet beskriver gerningsmanden som mellemøstlig af udseende, 20-25 år, 175-180 cm høj, spinkel kropsbygning, kort, krøllet hår, tydeligt markerede kindben og kortklippet skæg/skægstubbe.

Han var iført gullig dunjakke med hætte på, blålige kondisko og havde en mørk rygsæk på ryggen.

Han talte dansk med accent