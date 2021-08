En 73-årig mand har været forsvundet fra det plejehjem, han bor på, ved i Løgumkloster siden søndag eftermiddag.

Derfor beder Syd- og Sønderjyllands Politi nu borgere i og omkring Løgumkloster om hjælp.

»Det er ved at være ret kritisk nu. Vi har været ude med hundepatrulje og helikopter i går og i dag. Indtil videre uden held. Vi håber, at borgere kan være behjælpelige med at lede efter ham,« siger vagthavende ved Sydjyllands Politi, Karsten Høy.

Han opfordrer alle i og omkring Løgumkloster til at kigge i carporte og skurer. Manden har nemlig ved tidligere lejligheder sat sig ind i fremmed folks udestuer og lignende.

»Han er dement og ikke i stand til at tage vare på sig selv,« siger Karsten Høy.

Hvis du har set Keld siden søndag klokken 14, bedes du ringe 114, fortæller Karsten Høy.

Den 73-årige beskrives således:

Duknakket, blond hår, næsten kronraget, iført briller, formentlig en lyseblå polo-shirt, lyse fløjlsbukser og sandaler.

B.T. følger sagen.