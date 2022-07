Lyt til artiklen

»Kan du genkende en eller flere af disse unge mænd?«

Nordsjællands Politi leder i øjeblikket efter tre unge mænd, der mistænkes for at have tilknytning til en hændelse om groft hærværk.

Det oplyser politikredsen på Facebook.

Hærværket blev begået 14. maj tæt på midnat, hvor der blandt andet blev malet graffiti på et veterantog, som holdt på Græsted Station.

De tre mænd beskrives som: A: Mand, dansk af udseende, 20-25 år, 170-180 cm, almindelig af bygning. Iført grå jakke over grå hættetrøje af mærket 'Sniff' og grå jeans. B: Mand, dansk af udseende, 20-25 år, 180-185 cm, spinkel af bygning, mørkt hår til skuldrene. Iført lys kasket, grå/blå jakke af mærket 'NorthFace' og sorte bukser. C: Mand, dansk af udseende, 20-25 år, 170-175 cm, almindelig af bygning, kort/karseklippet hår. Iført solskygge/kasket, sort jakke med hætte og sorte bukser. Kilde: Nordsjællands Politi

»Vi har en video af tre unge mænd, som vi formoder kan knyttes til hærværket, og dem vil vi naturligvis rigtig gerne tale med,« oplyser Nordsjællands Politi.

Man har forsøgt at finde frem til de tre på forskellig vis, men det er endnu ikke lykkedes.

Derfor spørger politiet nu offentligheden om hjælp:

»Vi håber, at I kan hjælpe os med det, så vi kan få de tre mænd ind til en snak på politistationen,« lyder det.

Kender du en eller flere af mændene på videoen, eller har du i øvrigt informationer til hændelsen, vil politiet gerne høre fra dig på telefon 114 eller på mail njs@politi.dk.