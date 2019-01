Politiet frigiver nu nye billeder af tre personer, der mistænkes for at stå bag et tyveri i en forretning i Silkeborg.

De tre personer blev første gang efterlyst den 20. november - dagen efter tyveriet havde fundet sted ved middagstid.

I alt deltog fire personer i tyveriet, hvor cirka 25 jakker til en værdi af 250.000 kroner blev stjålet fra en butik. Den ene af de formodede gerningsmænd blev anholdt den 24. november og sidder fortsat varetægtsfængslet.

De tre øvrige er dog endnu på fri fod.

'Nu offentliggør Midt- og Vestjyllands Politi billeder af de tre formodede gerningsmænd, der endnu ikke er identificeret, i håb om, at borgere kan genkende dem', lyder det i en pressemeddelelse fra politikredsen.

De tre mænd beskrives som:

- A: mand, cirka 175 cm. høj, mørk hud, slank af bygning, iført mørkt tøj samt kasket og solbriller.

- B: mand, cirka 190 cm. høj, mørk hud, spinkel af bygning, iført jakke med hætte.

- C: mand, cirka 175 cm. høj, mørklødet, almindelig af bygning, iført sort tøj og sort kasket.

Hvis du kan genkende en eller flere af de tre mænd, beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 114.



