Østjyllands Politi efterlyser i øjeblikket to unge mænd, der mistænkes for at stå bag et groft gaderøveri.

De to mænd (som du kan se i videoen øverst, red.) formodes at have overfaldet en mand, frarøvet ham hans betalingskort og forsøgt at bruge dem.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det grove gaderøveri fandt sted den 26. juli klokken 23:28 i Aarhus-bydelen Åbyhøj.

En 55-årig mand har til politiet forklaret, at han var på ferie og boede i et kolonihavehus i byen. Den søndag aften var han ude at gå en aftentur, og da han kom til overgangen mellem Vibyvej og Åbyvej, fik han øje på ti personer, der gik på den anden side af gaden.

De to mænd tog ifølge manden kontakt til ham og spurgte, hvad klokken var.

'De trak derefter begge en kniv og gav ham besked på at udlevere sine penge. De to mænd sparkede og slog den 55-årige, mens han lå ned, og han udleverede derefter sin pung til dem,' oplyser politiet.

De to mænd slap afsted med to af mandens mastercards.

Umiddelbart efter røveriet blev de forsøgt anvendt ved kontaktløs betaling på Circle K på Silkeborgvej i Brabrand.

'Her kom først én person ind og forsøgte at betale kontaktløs, men uden held, da kortet i mellemtiden var blevet spærret. Efterfølgende kom en anden person ind - iført samme jakke eller én helt magen til - og forsøgte at betale med det andet kort, men ligeledes uden held,' oplyser Østjyllands Politi.

De to mænd beskrives som somaliske af udseende, omkring 17 til 20 år, cirka 180 centimeter høje og almindelige af kropsbygning.

Kan du genkende de to mænd, eller har du andre oplysninger i sagen, beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 114.