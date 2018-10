Politiet beder torsdag om hjælp til at identificere to mænd på en knallert.

De to mænd er mistænkt for om eftermiddagen den 28. september på Chr. 8.s Vej i Silkeborg at have påkørt en kvindelig cyklist. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

'Cyklisten fik alvorlige skader som følge af uheldet', oplyses det.

Efter påkørslen flygtede mændene ifølge politiet fra stedet på knallerten, som er af ukendt mærke og uden nummerplader.

De kørte i retning mod Søtorvet i Silkeborg centrum. Knallerten kørte i den forkerte side af vejen og med høj hastighed.

'Midt- og Vestjylland Politi offentliggør nu overvågningsbillede af de to mistænkte i håb om, at nogen kan genkende dem', lyder det i pressemeddelelsen fra politikredsen.

Begge mænd beskrives som værende mellem 25 og 30 år og almindelig af bygning. Føreren af knallerten har mørkt hår og var iført mørke bukser og sort jakke. Passageren var iført sort hue, mørke bukser og en mørk jakke med lyseblå felter.

Hvis du har oplysninger i sagen, bedes du ringe til Midt- og Vestjyllands Politi på telefonnummer 114.