Fyns Politi har mandag valgt at offentliggøre to billeder af to unge mænd, som man mener står bag omfattende hærværk i Vollsmose.

De to mænd mistænkes for den 27. august at have smadret overvågningskameraerne i 11 opgange i Bøgeparken.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

'Hærværket skete med et slagværktøj', lyder det.

Foto: Fyns Politi Vis mere Foto: Fyns Politi

Skaderne beløber sig til godt 45.000 kroner.

Men selvom de to gerningsmænd ødelagde overvågningskameraerne, så blev der ifølge politiet alligevel sikret 'et par vellignende' billeder af de to mistænkte.

'Politiet håber, at de (billederne, red.) vil føre til en identifikation af de to unge,' lyder det.

Hvis du ved, hvem de to unge mistænkte mænd er, så bedes du ringe til Fyns Politi på telefonnummer 114.