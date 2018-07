Københavns Politi beder torsdag offentligheden om hjælp til at finde en mulig gerningsmand bag en voldsepisode.

Manden er mistænkt for at have begået et overfald den 21. april klokken 02.20 ud for Larsbjørnsstræde 21 i Indre By, oplyses det i en pressemeddelelse.

'Der er tale om et groft umotiveret overfald i form af slag og spark med forholdsvis store skader til følge for den forurettede', skriver Københavns Politi.

Den mistænkte gerningsmand beskrives som værende omkring 25 år, cirka 190 centimeter høj, slank af bygning og med kort, mørkt hår. Han var iført mørkt tøj og mørke sko.

Hvis du kan genkende manden på billedet eller i videoen - eller har andre informationer i sagen - beder politiet dig om at ringe på telefonnummer 114.